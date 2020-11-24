Adıyaman'da 1 köy, 148 adres karantina altına alındı

Adıyaman’da korona virüs salgını dolayısıyla 1 köy, 148 adres karantina altına alındı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüştü. Kurul, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı Elmacık köyünde ve il merkezinde bulunan 148 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.
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