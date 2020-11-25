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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Barosu, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi

İHA

Adıyaman Barosu, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi

Adıyaman Barosu Kadın Hukuku Komisyonu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.
Demokrasi Parkında Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına Kadın Hukuku Komisyonu üyesi avukatlar katıldı.
Dünyanın her yerinde kadınların ne yazık ki psikolojik, ekonomik, sosyal, siyasal, cinsel ve yaşamsal saldırıya maruz kaldığını söyleyen Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı İlknur Tel, “Yasal mevzuatımızdaki tüm değişiklik ve düzenlemelere rağmen; ülkemizde kadına yönelik şiddetin giderek artış göstermesini endişeyle gözlemlemekteyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yasal mevzuatın varlığı önemli olmasına rağmen, daha da önemli olan husus ise mevcut yasaların ve uluslararası mevzuatın tam olarak, tutarlılıkla uygulanmasıdır. Her gün olduğu gibi, kadınların cumhuriyetle, anayasamız, yasalarımız ve uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek ve ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğimizi, yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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