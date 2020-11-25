Tut’ta yayla evleri için ayrılan parsellerde talep patlaması yaşanıyor

Adıyaman’ın Tut ilçesi Çanakçı bölgesinde yayla evleri için imara açılan parsellerde talep patlaması yaşanıyor.

TBMM'de, hazırlanan kanun teklifiyle arsa özelliği kazanmamış tarım alanlarına kurulan hobi bahçelerindeki yapıların yıkılmasının gündeme geldiği şu günlerde, gözler Tut ilçesine çevrildi. Yeşillikler Beldesi olarak bilinen 1300 rakımlı Çanakçı bölgesinde imara açılan arazilere ilgi arttı.

Arazi sahiplerinin imara açılan yerleri 500 ile 1000 metrekarelik parsellere bölerek yayla evleri için satışa sundu. 2019 yılında sadece 1 işletme ve 1 yayla evinin bulunduğu bölgede, 2020 yılı içerisinde 24 parselin satışı yapıldı. Kaymakamlık tarafından Hacı Muhammet Dağı eteklerine yayla turizmi için yapılan 11 adet taş evin çevre düzenlemesinin yapılması ve yeni lavanta bahçelerinin oluşturulmasıyla bölge yeni bir cazibe merkezi olacak.

Tut Eski Belediye Başkanı Cemal Avcı, Çanakçı Bölgesinde arazi fiyatların yayla evleri için satın alınmaya başlamasıyla birlikte arttığını, özelikle Adıyaman’da yaşayan vatandaşların arazi aldığını dile getirdi.

Avcı, “Son yıllarda ilçemiz yayla turizmi konusunda ismini duyurmaya başladı. Havası, doğal ortamı, buz gibi suyuyla sıcaktan kaçan kişilerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlarımız yaz mevsiminde Adıyaman ve çevre illerden Tut’a pikniğe gelmeye başladı. İmara açılan yerlerde ise yayla evleri yapmak için parseller alınıyor. Doğayı bozmadan sınırlı sayıda yayla evi ile ilçemizin bu güzelliğini tanıtacağız” dedi.

Adıyaman’da özellikle Atatürk Baraj Göleti ile Adıyaman arasında kalan tarım arazilerine yapılan yüzlerce bağevlerine cezai işlem yapılmaya başlandığı öğrenildi.

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