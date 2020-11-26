Duvar işçinin üzerine çöktü

Adıyaman’da tadilat yapılan duvarın altında kalan işçi yaralandı.

Olay, siteler Mahallesi 2074. sokakta bulunan 24 nolu evin bahçesinde meydana geldi. Eski bahçe duvarının tadilatında çalışan Mehmet Taşdemir, duvarın yıkılmasıyla altında kaldı. Diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde bulunan diğer işçiler ve mahalle sakinleri yaralanan işçiye duvarın altından çıkarttı. Başından yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından ambulansa konularak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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