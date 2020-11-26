Besni ilçe stadının tribünleri yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni ilçe stadının tribünleri yenileniyor

İHA

Besni ilçe stadının tribünleri yenileniyor

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı bakım ,onarım ve yenileme çalışmaları programına alınan Besni ilçe stadında çalışmalar hızla ilerliyor.
Stadın 960 kişilik çelik konstrüksiyon tribün, soyuma odaları ve ihata duvarı yapım işleri sürüyor. Çalışmaların 60 günde bitirilmesi ve 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında 800 seyirci kapasiteli eski tribünün yerine üzeri tamamen çatı ile kapalı 960 kişilik çelik konstrüksiyon tribün, içerisinde idari oda, hakem odası, 4 soyunma odası ve kafeterya kısımlarından oluşan idari bina ile ihata ve istinat duvarları yapım işi gerçekleştirilecek.
Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, "1984 yılında yapılan ve o tarihten itibaren, ilçemizdeki tüm resmi tören ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan Besni İlçe Stadı yapılacak çalışmaların ardından daha modern bir hale gelecek. Özellikle bu sezon Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Besni Belediyespor ile 1. Amatör Küme Futbol Liginde mücadele edecek olan Besnispor’un maçlarına ev sahipliği yapacak olan stad yapılacak çalışmaların ardından spor severlerin konforlu bir şekilde maç izleyecekleri bir stad haline gelecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde ve ilçemizde yapmış oluğu spor ve sosyal tesislerin ne kadar önemli olduğu pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldı. Bakanlığımızın İlçemizde yapmış olduğu spor tesisleri tüm halkımızın ve spor severlerin hizmetindedir. Yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Besni Gençlik Merkezinin de tamamlanması ile sportif faaliyetlerin yanında kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerde hız kazanacak. Yapılan bu yatırımlar İlçemize çok yakışacak .İnşallah yakın zamanda İlçemizden, gerek takım sporlarında gerekse ferdi sporlarda Ülke çapında sporcular yetişecek.
Besni İlçe Stadyumunda 2021 yılının sonunda stadyum zemininde değişmesi yönünde Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’in düşüncesi var. Bunun da yakın zamanda müjdesini vereceğiz. İlçe Kaymakamımız Nazlı Demir hanımefendi göreve başladığı günden beri spor faaliyetleri konusunda bizleri pozitif yönde motive ediyor ve yapılan tesislerimizi ve çalışmalarımızı yakından takip ediyor ben kendisine teşekkür ediyorum. İlçemize yapılan spor yatırımları konusunda siyasilerimize, mülki idarecilerimize, Adıyaman Gençlik ve spor İl Müdürü Fikret Keleş’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Besni ilçesinin trafik sorununa çözüm aranıyor
YEREL HABERLER Besni ilçesinin trafik sorununa çözüm aranıyor
Duvar işçinin üzerine çöktü
YEREL HABERLER Duvar işçinin üzerine çöktü
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da kamyon devrildi; sürücü öldü, kardeşi yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kamyon devrildi; sürücü öldü, kardeşi ...
Odunlukta korkutan yangın
YEREL HABERLER Odunlukta korkutan yangın
Tut’ta yayla evleri için ayrılan parsellerde talep patlaması yaşanıyor
YEREL HABERLER Tut’ta yayla evleri için ayrılan parsellerde talep ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği
Kadınlara karanfiller dağıtıldı
YEREL HABERLER Kadınlara karanfiller dağıtıldı
Kahta Belediyesinden tüm borçlara yapılandırma fırsatı
YEREL HABERLER Kahta Belediyesinden tüm borçlara yapılandırma ...
Defineciler suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Defineciler suçüstü yakalandı
AK Partiden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü açıklaması
YEREL HABERLER AK Partiden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ...
CHP’den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması
YEREL HABERLER CHP’den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü ...
Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı
Adıyaman Barosu, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi
YEREL HABERLER Adıyaman Barosu, kadına yönelik şiddete tepki ...
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Gölbaşı Belediyesi kaldırım taşlarını yeniliyor
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesi kaldırım taşlarını yeniliyor
Öğretmenlerden Vali Çuhadar’a ziyaret
YEREL HABERLER Öğretmenlerden Vali Çuhadar’a ziyaret
Başkan İşeri, Kaymakam Koç ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan İşeri, Kaymakam Koç ile bir araya geldi
Adıyaman Belediyesinden yapılandırma açıklaması
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesinden yapılandırma açıklaması
Kahta’da Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kahta’da Öğretmenler Günü kutlandı
Başkan Kılınç’tan 5 bin öğretmene kitap hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Kılınç’tan 5 bin öğretmene kitap hediye etti
Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına ...
Adıyaman'da 1 köy, 148 adres karantina altına alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 1 köy, 148 adres karantina altına alındı
Yer altındaki Perre Antik Şehir için ilk kepçe vuruldu Mahallenin altında kültür şehri bulunuyor Perre Antik Şehir üzerindeki mahallede yapılardan 12’sinin yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Yer altındaki Perre Antik Şehir için ilk kepçe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X