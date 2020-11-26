Kılınç, Musalla Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Musalla Mahallesini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Özellikle mahallede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgiler veren Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalardan da bahsetti.

Mahalle sakinleri ise mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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