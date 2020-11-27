Motosiklet hırsızları tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

Kahta Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin çalışmaları sonucunda şahıslar, çalınan motosiklet ile suçüstü yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Menderes Mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayında tespit edilen V. Y. (17), H.S.(18), F. K.(18) gözaltına altına alınırken H.S ve F.K'in tutuklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.