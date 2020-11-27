Adıyaman’da trafo gerginliği

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Adıyaman’da, bir arazi içerisine kurulmak istenilen elektrik trafosu nedeniyle vatandaşlar ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı.

Türkiye Petrolleri Mahallesi yolu üzerinde bulunan Hamdi Güler’e, ait tapulu arazi üzerine Adıyaman Belediyesi tarafından elektrik trafosu kurulmak istenildi. Kurulmak istenilen elektrik trafosundan dolayı belediye çalışanlarıyla vatandaşlar ve arazi sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tapulu olan arazinin üzerine trafo kurulmasına tepki gösteren vatandaşlar ile arazi sahipleri, çalışmaları durdurtarak Adıyaman Belediyesi yetkilileriyle görüşmek üzere olay yerinden ayrıldı.

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