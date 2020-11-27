Sürü halindeki güvercinler hayran bıraktı

HSK'ya 11 yeni üye! İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, bir tarla içerisinde sürü halinde bulunan binlerce güvercin, görüntüsüyle hayran bıraktı.

Türkiye Petrolleri Müdürlüğü yakınlarında bulunan ve yeni ekilen buğday tarlasına konan binlerce güvercin güzel görüntüler oluşturdu. Bir yandan güneşli havanın tadını çıkaran bir yandan ise karınlarını doyuran güvercinler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sürü halinde hareket eden güvercinlerin eşsiz güzellikleri hayran bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.