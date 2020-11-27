En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 40'ncı kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında, plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tüfeklere el koyulurken, jandarma sürücüyü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-11-27 14:10:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.