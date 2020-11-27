Şüpheli araçta pompalı av tüfekleri bulundu

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobil içerisinde av tüfekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Kuyulu köyünde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda araç içerisinde ruhsatsız 5 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında işlem yapılırken av tüfeklerine de el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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