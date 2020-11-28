Kalıp ustası, iskeleden düşerek yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN´da, kalıp ustası Halim Çiçek(32) çalıştığı inşaattaki iskeleden düşerek, yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi´nde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı binanın 2'nci katında çalışan kalıp ustası Halim Çiçek, çıktığı iskeleden beton zemine düştü. Yaralanan Çiçek, gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-11-28 11:33:51
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