Adıyaman´da otomobil devrildi: 4 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sümerevler Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Bilgiç yönetimindeki 02 AAU 702 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilin içerisinde bulunan Mehmet Bilgiç, Ayşe Bilgiç, Yağmur Bilgiç ve Mustafa Bilgiiç yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-11-28 16:47:27



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