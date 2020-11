AK Parti’den MHP’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış parti yönetimiyle birlikte MHP’yi ziyaret etti.

Kongrelerini tamamlayan MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ve MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan AK Parti heyeti, Cumhur İttifakı ve Adıyaman ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ziyarette yaptığı konuşmada, “Kongre sonrası il başkanı seçilen Hüseyin Özgün, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yönetimlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Elbette Cumhur ittifakını bizler cumhurun bir nişanesi olarak görmekteyiz. Cumhur İttifakı Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneğidir. Bu ittifak, ülkemizin hayrı için uzun vadede kurulan bir ittifaktır. Özellikle memleketimizin dirliğine, güvenliğine ve güçlenmesine yurt dışından ve hatta içeriden yönelen sayısız tehditlere karşı Cumhur İttifakı'nın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dolayısıyla AK Parti il teşkilatı olarak bizler de bu ittifakın ruhuna uygun bir şeklide MHP il teşkilatıyla sürekli istişare halindeyiz ve tam bir uyum içerisinde Adıyaman’ımızı ilgilendiren bir çok konuda yoğun çaba gösteriyoruz. Bu birlikteliğimiz gerçekten samimi, candan ve içtenlikle gerçekleştirildiğimiz buluşmalardır. Bizle aynı havayı birlikte teneffüs ettiğimiz, milli , manevi, ülke sorunları açısından Milliyetçi Hareket Partisiyle, Türkiye ekseninde ama yerelde de bir adım önde olarak birlik ve beraberliğimiz, birbirimize sesimizin gitmesi , sorunları kendi sorunlarımız olarak görmemiz noktasında AK Parti olarak , MHP teşkilatıyla çok ciddi bir birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu doğrultuda Hüseyin başkanımızın siyasi tecrübesi aynı şekilde Mehmet Doğan başkanımızın İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşım olması hasebiyle siyasi hayatımızda her zaman bir kardeşlik hukukumuz var. Bu kardeşlik hukukunu bizlerin en üst noktalara taşımamız gerekiyor. İnşallah bundan sonrada Adıyaman’ımızın değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacak her konuda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Rabbim bu birlik ve beraberliğimiz bozmasın” dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise konuşmasında Cumhur İttifakının öneminde değinerek , “Bugün İl Başkanımız Mehmet Dağtekin ile birlikte MHP İl başkanı ve merkez ilçe başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi hem dünya hem de Türkiye tarihinde eşi benzeri olmayacak bir duruşun örneğini veriyorlar. Siyaseti sadece çıkar üzerine kurgulayanlara inat gerçekten memleket meselelerinde, ülke meselesinde bir araya gelinebiliyormuş, bu fiilen yapılabiliyormuş. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunu en güzel şekilde ortaya koydular. Tabi siyasi partiler son tahlilde milletin değerleridir. Dolayısıyla siyasi partiler iki yılda bir kongreye giderek kendi seçmenine , kendi delegelerine hesap verirler ve yenilenme olur. Son olarak MHP teşkilatları kongre sürecini tamamladı. AK Parti olarak ta bizler ilçe kongrelerimizi yaptık, inşallah pandemi de şartlar oluştuğu taktirde il kongremizi de yapacağız. MHP ile sürekli diyalog halindeyiz. Gerek ilimizin sorunları, gerek genel sorunlar noktasında bu diyaloglarımız her zaman devam edecek. Biliyoruz ki bu bölge üzerinde ve ülkemiz üzerinde ve ülkemizin büyümesini istemeyen, yeni komplolara, yeni stratejilere karşı, yine ülkemizin güç kaybetmesini, dağılmasını isteyen odaklara karşı uyanık olmak zorundayız. Bunlara karşı yekvücut durmamız gerekiyor. İnşallah Cumhur İttifakı bu duruşuyla özellikle siyasete yeni katılan gençlerimize bir örnek model olur. Bu vesile ile MHP teşkilatını tebrik ediyor başarılar diliyorum” diye konuştu

MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ise AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve yönetim kuruluna bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederek, “Adıyaman teşkilatları olarak Cumhur İttifakına son derece bağlıyız. Genel başkanlarımızın çizdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu birlikteliğimizi, Cumhur İttifakını bozmak isteyenler var. Bu vatanın birlik ve beraberliğine göz dikenler var. Ancak biz AK Parti ve MHP olarak bunlara meydan vermeyeceğiz. İnşallah bu ittifak ebediyete kadar devam edecektir. Çünkü biz MHP olarak önce vatanım ve milletim sonra partim diyen bir camiayız. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi eğer söz konusu vatanımız ise gerisi teferruattır Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan ise AK Parti teşkilatıyla zaman zaman bir araya geldiklerini belirterek, “Partimizi ziyarete gelen aynı zamanda sınıf arkadaşım olan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış’a partimize ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretler dışında da zaman zaman bir araya gelerek şehrimizin yararına olabilecek projelerle ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de ilimizi daha da ileriye taşıyacak projelerle bir arada olacağız. Tekrardan bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

