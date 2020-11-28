Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

2 bin kişinin yaşadığı Sayören köyü, bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 14 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol amaçlı yaya ve araç ulaşımına kapatıldı.

Köy muhtarı Sadullah Karadeniz de karantina süresince köy sakinlerini dışarı çıkmamaları konusunda uyardıklarını söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2020-11-28 22:51:48



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