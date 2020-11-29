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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da kaçak kazıya 7 gözaltı

DHA

Adıyaman'da kaçak kazıya 7 gözaltı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesine bağlı Koçtepe köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan üç boyutlu el dedektörü, kürek, balyoz ve kazma ele geçirildi. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-11-29 13:29:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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