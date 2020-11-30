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Husumetlisince sokak ortasında tabancayla vurulduğu anlar kamerada

DHA

Husumetlisince sokak ortasında tabancayla vurulduğu anlar kamerada


Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)ADIYAMAN'da, Hasan Sever, sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Sever, iddiaya göre sokakta karşılaştığı kimliği henüz belirsiz husumetlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sever, husumetlisi tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Sever, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Sever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 
Öte yandan, Sever'in tabanca ile vurulma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-11-30 21:11:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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