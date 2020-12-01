Yapılandırma e-devlet üzerinden yapılabiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yapılandırma e-devlet üzerinden yapılabiliyor

İHA

Yapılandırma e-devlet üzerinden yapılabiliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Fuat Tekin, SGK borçlarının yapılanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, başvuruların edevlet üzerinden yapılabildiğini vurguladı.
SGK İl Müdürü Fuat Tekin, 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırıldığını, yapılandırma kapsamına hangi borçların girdiğini, başvuru süresinin ve ödeme şekillerinin nasıl yapılacağı konusunda açıklamalarda bulundu.
Tekin, yapılandırma kapsamında, “2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek5, Ek6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar yapılandırma kapsamına alındı” dedi.
Başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili ise Tekin, “İşverenlerce, esigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’’ye, 4/b (BağKur) sigortalıları tarafından, edevlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye, primlerini kendi ödeyenlerce, edevlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye, kamu idarelerinin (4/c) borçları için, esigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na, kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, esigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye, 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. 4/b (BağKur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.
Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.
İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.
Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.
Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
Prim aslının ve prim aslına uygulanan YİÜFE’nin %10'nun, en son 01.03.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde YİÜFE tutarının %90'ı silinecektir.
İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan YİÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, YİÜFE tutarının %50’si silinecektir.
Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

42 yıllık birikim ile nostaljiyi yaşatıyor Adıyaman’da sanatçıların ve sanatseverlerin uğrak yeri olan iş yerinde 4 binin üzerinde kaset ve plak bulunuyor
YEREL HABERLER 42 yıllık birikim ile nostaljiyi ...
Akrabalar arasında arazi kavgası
YEREL HABERLER Akrabalar arasında arazi kavgası
Ailesine saldıran şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ailesine saldıran şahıs gözaltına alındı
Husumetlisince sokak ortasında tabancayla vurulduğu anlar kamerada
YEREL HABERLER Husumetlisince sokak ortasında tabancayla vurulduğu ...
Sokak ortasında bacağından vuruldu
YEREL HABERLER Sokak ortasında bacağından vuruldu
Kent protokolünden Adıyaman’ın il oluşu kutlaması
YEREL HABERLER Kent protokolünden Adıyaman’ın il oluşu kutlaması
Pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi
YEREL HABERLER Pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi
Milletvekillerinden Adıyaman’ın il oluşunu kutladı
YEREL HABERLER Milletvekillerinden Adıyaman’ın il oluşunu kutladı
112 Acil çağrı merkezi inşaatında sona doğru
YEREL HABERLER 112 Acil çağrı merkezi inşaatında sona doğru
Müşterilerinin sağlığı için taksiye kabin taktırdı
YEREL HABERLER Müşterilerinin sağlığı için taksiye kabin taktırdı
İkamet bahçesindeki motosiklet çalındı
YEREL HABERLER İkamet bahçesindeki motosiklet çalındı
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
241 komando, dualarla Suriye´ye uğurlandı
YEREL HABERLER 241 komando, dualarla Suriye´ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye’ye uğurlandı Komandolar için kurbanlar kesilip sirenler çalındı
YEREL HABERLER Komandolar barış için Suriye’ye uğurlandı Komandolar ...
İGD ilk genel kurulunu yaptı
YEREL HABERLER İGD ilk genel kurulunu yaptı
Sebze yüklü Tır devrildi
YEREL HABERLER Sebze yüklü Tır devrildi
Adıyaman Türkiye’nin en önemli su sporları merkezi olmaya aday
YEREL HABERLER Adıyaman Türkiye’nin en önemli su sporları merkezi ...
Bir günde 135 adres karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bir günde 135 adres karantinaya alındı
Patlayıcı madde ve iş makineleri ile define avına jandarma operasyonu
YEREL HABERLER Patlayıcı madde ve iş makineleri ile define avına ...
Adıyaman'da kaçak kazıya 7 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kaçak kazıya 7 gözaltı
Uyuşturucuları saklamak için montlarına gizli bölmeler yaptırmışlar
YEREL HABERLER Uyuşturucuları saklamak için montlarına gizli ...
Adıyaman'da bir köye korona virüs karantinası
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir köye korona virüs karantinası
Kontrolden çıkan minibüs markete girdi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan minibüs markete girdi
Önce otomobile çarptı sonra markete daldı
YEREL HABERLER Önce otomobile çarptı sonra markete daldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X