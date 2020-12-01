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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy okulu öğrencilerine mobil hizmet 27 mobil ekip günlük bin 600 öğrenciye ulaşıyor

İHA

Köy okulu öğrencilerine mobil hizmet 27 mobil ekip günlük bin 600 öğrenciye ulaşıyor

Adıyaman’da, internet ve bilgisayar imkanı olmayan köy okulu öğrencileri için mobil ekipler seferber oluyor.
Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağından (EBA) bilgisayar ve interneti olmadıkları için faydalanamayan köy okulu öğrencileri için mobil ekipler kurdu. İl Özel İdaresi tarafından EBA alt yapısıyla donatılan 27 mobil internet aracı kurularak köy okulu öğrencilerine hizmet vermeye başladı. Günlük bin 600 köy okulu öğrencisinin hizmet alacağı mobil internet araçları, öğrencilerin eğitimleri için gece gündüz demeden çalışacak.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’ün katılımıyla eski valilik bahçesinde düzenlenen tören sonrasında 27 mobil internet araç, merkeze bağlı köyler ile ilçelere bağlı köylerde öğrencilere hizmet vermek için yola çıktı.
Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindeki heyet, merkeze bağlı Hacıhalil Köyü İlkokuluna giderek burada öğrencilere mobil internet aracını tanıtarak onların EBA’ya girmesini sağladı. Yapılan uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiren öğrenciler emeği geçen herkese teşekkür etti.
Burada açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, merkeze ve ilçeye bağlı köylerde 27 mobil internet aracının günde bin 620 öğrenciye ulaşacağını belirterek, "Bütün dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid19 salgını nedeniyle okullarımızı tatil etmek, kapatmak zorunda kaldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA sistemi var, uzaktan eğitim. Çocuklarımız bu sistem sayesinde eğitimlerini takip edebiliyorlar. Köy okullarımızda maalesef bilgisayar ve internet sıkıntısı vardı. Bizler İl Özel İdaremizle çalışarak 27 araç temin ettik. Her birine 3 bilgisayar yerleştirdik. Bu araçlarımız merkeze bağlı 135 köy ile ilçelerimize bağlı köylerimizi gezecekler ve çocuklarımızın EBA sistemine girmesini sağlayacak ve interneti ulaştıracaklar. Merkezde 135 köy dedim, her araç haftada 20 köye ulaşacak. 3 Araç bir günde 60 öğrenciye hizmet verecek. İl merkezine bağlı köylerde günlük bin 200 öğrenciye, il merkezine ve ilçelere bağlı köylerde günlük bin 600 öğrenci hizmet alacak. Aylık ise toplam 32 bin 400 öğrencimize ulaşacağız. Belediyemizde tablet desteği vererek proje çalışması yapacak” dedi.
Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise “Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu EBA programını oldukça önemsiyoruz. Çocuklarımız bizlerin geleceği, umududur, Türkiye’nin geleceğidir. Bizler eğitime, öğretime ve çocuklarımıza yatırım yapmak zorundayız, bu anlamda da müthiş bir proje. Bizler de valimizin başlatmış olduğu bu projeye tablet desteği vereceğiz inşallah. Yaklaşık 2 bin 500’e yakın bir tablet desteğimiz olacak. Bizler halkımıza hizmet için buradayız. Devletimiz bizleri bu anlamda görevlendirmiştir, çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.
EBA’ya bundan sonra daha rahat bir şekilde faydalanabileceği için oldukça mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Leyla Alkayış ise “Allah devletimizden razı olsun. Bizler güneşli havalarda, soğuk havalarda damlara çıkıyorduk. Ama artık bilgisayarımız olduğu için içeriden gireceğiz. Hasta oluyorduk, üşüyorduk, yağmurlu günlerde sisteme giremiyorduk. Ama artık bilgisayardan gireceğiz. Telefondan girdiğimde bazen ses yankılanıyordu, bazen duymuyordum ve kaçırdıklarımı da televizyondan izliyordum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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