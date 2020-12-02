Başkan Binzet AGAD Yönetimiyle bir araya geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan'ı ziyaret etti.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan’ı ziyaret eden Başkan Burak Binzet, burada ülke gündemine ilişkin konularda fikir alışverişinde bulundu. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonrasında Başkan Binzet, AGAD yönetimine misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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