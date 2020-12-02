Başkan Süleyman Kılınç 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Engelli bireylerin sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunların tüm insanlığın sorunu olduğunu belirten Başkan Kılınç, “Engelli bireyler hoşgörü, saygı ve sevginin güçlü olduğu ülkelerde engelleri daha kolay aşmaktadır. Dünyada bu örneğe en yakın ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Topluma karşı sorumluluk almış biz idarecilerin çalışmalarında engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapmamız temel ilkemiz olmalıdır. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar da bu ilke doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Diğer hizmet alanlarımızda olduğu gibi engelli vatandaşlarımıza karşı yürüttüğümüz hizmetlerde de onların yüzünün gülmesi ve hizmeti zamanında almaları için azami gayretin içerisinde olduğumuzun bilinmesini isterim.

Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için yalnızca devlet yada belediyeler değil, herkes ve her kesim üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Özellikle ilimizdeki engelli vatandaşlarımızın çok faydalandığı Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki faaliyetlerimizi artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle engelli kardeşlerimizin sadece 3 Aralık tarihinde kutlanan Dünya Engelliler Gününde hatırlanmamasının altını çiziyor, tüm engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin günlerini en kalbi duygularla kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.