Başkan Binzet, 3 Aralık Engelliler Gününü kutladı

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Burak Binzet, engelli yurttaşların tüm kamu hizmetlerine ve toplumsal yaşamın her alanına eşit şekilde erişebilmeleri için tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Binzet, "Engelli vatandaşlarımızın yaşamı kolaylaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelli yurttaşlarımızın tüm kamu hizmetlerine ve toplumsal yaşamın her alanına eşit şekilde erişebilmeleri için tüm engeller kaldırılmalıdır. Eğitimde, sağlıkta, istihdamda yaşadıkları dezavantajı ortadan kaldırmak için pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır. Çevreye uyumlarını sağlayacak, üretkenliklerini artıracak, yaşamlarına kalite katacak her türlü devlet desteği verilmelidir. Yerel yönetimlerin sorumluluğu altındaki tüm alanlar engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun düzenlenmelidir.

Eğitimin her kademesinde, her engel grubunun durumuna ve ihtiyaçlarına uygun altyapı ve teknolojik olanaklar sağlanarak eğitim kalitesi yükseltilmeli, meslek ve sanat edinmelerine özen gösterilmeli, engelli çocukların gelişim düzeylerine göre, sağlıklı, verimli, üretken ve dışa açık olma bilinçlerinin geliştirilmesi hedef alınmalıdır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.