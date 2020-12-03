Adıyaman´da taş ve demir çubuklu alacak kavgası: 3 yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA)ADIYAMAN'da, iki grup arasında alacak nedeniyle çıkan taş ve demir çubukların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek taş ve demir çubukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Zeki Küçük, Ahmet Küçük ve İsmail Küçük yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-12-03 16:04:36
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