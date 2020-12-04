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Adıyaman’da 6 mezar çöktü Yağışlar mezarların çökmesine neden oldu

İHA

Adıyaman’da 6 mezar çöktü Yağışlar mezarların çökmesine neden oldu

Adıyaman’da, önceki günlerde etkili olan yağışlar sonrası 6 mezar çökerken bazı mezarlarda ise hasar meydana geldi.
Birkaç gün önce meydana gelen aşırı yağışlar, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık alanında bulunan 6 mezarın çökmesine ve 4 mezarın hasar görmesine neden oldu. Çöken mezarları fark eden vatandaşlar Adıyaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünü arayarak durumu anlattı. Kısa sürede harekete geçen Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, çöken mezarlarda çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin çalışmaları sonrasında mezarlar düzeltilerek sağlamlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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