Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı



GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Çakmak ve Kalemkaş köyleri ile Harmanlı beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Harmanlı beldesi ile Çakmak ve Kalemkaş köylerinde koronavirüs vakalarında artış tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 2 köy ile beldenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Belde ve köylerin giriş-çıkışları, jandarma ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

Harmanlı Belde Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, vatandaşların bu süreçte kurallara uymasını ve karantina boyunca evlerinden çıkmamalarını istedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı

2020-12-04 10:32:34



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