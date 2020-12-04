Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesiyle, Çakmak ve Kalemkaş köyleri artan vakalar nedeniyle karantina altına alındı.

Son bir haftada 50'nin üzerinde vakanın görüldüğü Harmanlı beldesinde hastalığın yayılmaması için tedbirler alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son 1 haftada beldede artan vakalar nedeniyle beldeye ve köylere giriş çıkışları yasakladı. Bakkal, kasap ve tüp satışı yapan yerler hariç tüm iş yerleri kapatıldı. Harmanlı Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, "Halkımızın dikkatsizliği yüzünden bir araya gidip gelmelerden düğün ve cenazeler de kapalı ortamlarda bulunmalarından dolayı biraz yaygınlaştı. Halkımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. Kış 3 ile 4 ay kendilerini karantina altına almaları gerekiyor" dedi.

Harmanlı beldesinin yanı sıra Çakmak ve Kalamkaş köylerinde de karantina uygulaması başlatıldı.

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