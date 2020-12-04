Adıyaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişlerinin Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentte sokak ve caddeler boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-12-04 22:34:25
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