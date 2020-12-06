Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyor

Cuma akşamı saat 21.00’dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler hakkında polis ekipleri cezai işlem uyguluyor.
Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kent merkezinde gezen kişilere yönelik polis ekipleri denetimleri artırdı. Kısıtlamalara uymayarak dışarıya çıkan kişileri polis ekipleri yakalayarak haklarında cezai işlem uyguladı. Cezai işlem uygulanan kişiler yeniden evlerine gönderilerek gezmelerine müsaade edilmedi.
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