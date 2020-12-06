Yaya geçit çizgileri yenilendi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek şehrin birçok noktasında yaya geçit çizgilerini yeniledi.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Atatürk Caddesi, Gölbaşı Caddesi, Harıkçı Caddelerinin yaya geçit çizgilerini çizdi. Sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek caddelerde yaya geçit çizgilerini yenileyen trafik amirliği yetkilileri, sürücülerin ve yayaların cadde ve yolları daha rahat kullana bilmeleri adına çalışmalar içerisinde bulunduklarını belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.