Besni’de bir köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni’de bir köy karantinaya alındı

İHA

Besni’de bir köy karantinaya alındı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Dörtyol köyü, artan korona virüs (Covid19) vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı Dörtyol köyünde 45 kişinin hastalığa yakalanmasının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Besni Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “İlçemize bağlı Dörtyol köyümüzde artan vaka sayıları sonrasında, sosyal izolasyonun temini ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyümüz 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00 itibariyle karantinaya alınmış, girişler ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.
Sayören ve Oyratlı Köylerindeki karantinalarla birlikte Besni’deki karantinaya alınan köy sayısı 3 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaya geçit çizgileri yenilendi
YEREL HABERLER Yaya geçit çizgileri yenilendi
Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyor
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında yol uygulaması
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında yol uygulaması
Adıyaman'da sessizlik sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da sessizlik sürüyor
ASGEM’de tekstil ve konfeksiyon kursiyerlerine sertifika verildi
YEREL HABERLER ASGEM’de tekstil ve konfeksiyon kursiyerlerine ...
Kısıtlama kapsamında denetimler gün boyu sürdü
YEREL HABERLER Kısıtlama kapsamında denetimler gün boyu sürdü
CHP'de istifa şoku Adıyaman'da CHP'li İl Genel Meclis Üyesi partisinden istifa etti
YEREL HABERLER CHP'de istifa şoku Adıyaman'da CHP'li İl Genel Meclis ...
Otobüs duraklarında kısıtlama temizliği Belediye ekipleri duraklar, cadde ve sokakları köpükle yıkadı
YEREL HABERLER Otobüs duraklarında kısıtlama temizliği Belediye ...
Gençler kapıların önünü süpürdü
YEREL HABERLER Gençler kapıların önünü süpürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X