Besni’de bir köy karantinaya alındı

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Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Dörtyol köyü, artan korona virüs (Covid19) vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı Dörtyol köyünde 45 kişinin hastalığa yakalanmasının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Besni Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “İlçemize bağlı Dörtyol köyümüzde artan vaka sayıları sonrasında, sosyal izolasyonun temini ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyümüz 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00 itibariyle karantinaya alınmış, girişler ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Sayören ve Oyratlı Köylerindeki karantinalarla birlikte Besni’deki karantinaya alınan köy sayısı 3 oldu.

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