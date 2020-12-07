Adıyaman'da 1 köy, karantinaya alındı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) ADIYAMAN´ın Besni ilçesine bağlı Dörtyol köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Dörtyol köyünde bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması ve vaka sayılarındaki artış üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 gün süreyle karantina kararı alındı. Köyün giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol amaçlı kapatıldı. Ekipler, karantinadaki köyde dışarı çıkılmaması yönünde araçlardan uyarı anonsları yaptı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2020-12-07 10:51:34



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