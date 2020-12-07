Sağlık Müdürü Öz: “Temaslı bildirimi çok önemli”

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, korona virüs (Covid19) hastalığına yakalanan birçok kişinin temaslı kişileri söylemediğine dikkat çekti.

Salgın hastalığına yakalanan kişilerin temaslılarını söylemesinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, başka kişilerin hayatının tehlikeye atılmaması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan Öz, “Bu hastalığın önüne geçmenin tek yolu bulaş riskini azaltmaktır. İnsanların birbirleriyle temasını kısıtlamaktır. Türkiye’de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Bu insanların temasını azaltmak ve salgını kontrol etmenin bir yoludur. Kişilerin filiyasyon ekiplerine temas ettikleri kişileri bildirmeleridir. Hem bu bir hukuki, hem vicdani sorumluluk hem de salgının önüne geçmenin tek yoludur. Bu temaslı kişileri söylemenin temaslı kişileri kurtaracak, onların sevdiklerinin hayatını kurtaracak olmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Burada aslında temaslı kişilerin ismini vererek, temaslıyı zor duruma düşürmüyorsunuz. Tam tersine temaslı kişi bilmeden bu hastalığın yayılmasına ve başka hastalığa sebep olabilir. Temaslı kişi herhangi bir belirti göstermeden hastalığı geçirip, yaşlı veya kronik hastalığı olan kişilere bulaştırarak onların hayatlarını riske edebilirler. Temaslı bildirimi çok önemlidir. Temaslılar zor durumda kalacaklarını düşünüyorlar ama böyle bir şey yok. Amacımız insanların hayatını riske etmemektir” dedi.

Öz, ilaç kullanımında hastalıkta çok önemli olduğunu belirterek, “İlaç kullanımı geçek anlamda çok ciddi anlamda zatürre oranını düşürüyor. Bu sebeple ne kadar hızlı ilaca başlarsanız ciddi sonuç alıyorsunuz. Zatürre oranı düşünce hastanede yatan kişi sayısı, yoğun bakımda yatan hasta sayısını azaltıyor. Temaslı kişiyi söylemek salgını engellemek demek, ilacı kullanmak demek salgını engellemek demektir” ifadelerini kullandı.

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