Üniversite adaylarına kitap dağıtıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde üniversite adaylarına kitap dağıtımı gerçekleştirildi.
Besni ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan üniversiteye hazırlık kurslarında okuyan 60 öğrenciye Besni Kaymakamı Nazlı Demir tarafından kitaplar dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kitap dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Nazlı Demir, öğrencilere başarılar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.