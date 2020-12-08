Adıyaman’ın ismini aldığı Türbe yenilendi

Adıyaman’ın ismini aldığı Yedi Kardeşler (Yediyaman) Türbesi, bakım ve onarımdan geçirilerek yenilendi.

Adıyaman merkez Kabcami Mahallesi Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu arkasında bulunan Yedi Kardeşler Türbesi içler acısı halinden kurtuldu. İçerisinde 7 adet sanduka bulunan Türbenin üzeri 1996 yılında betonarme olarak düzenlendi.

Türbenin bulunduğu yerde toprak kayması meydana gelince Türbenin güney yönündeki duvarın altından insan iskelet kemikleri ortaya çıktı. Yıllarca bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesi olan Türbe baştan ayağı yenilendi. Sandukaların üzeri örtülerek, üzerindeki yapı yıkıldı.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in girişimleri ile işadamı Erdal Yaprak tarafından Türbenin yapısı yenilendi. Türbenin yapısının yanında çevre düzenlemesi yapıldı.

Mahalle sakinleri ve türbe ziyaretçileri türbenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Rivayete göre, İslamiyet’in hızla yayıldığı dönemde Adıyaman’ın Hısnımansur, diğer adıyla Semsür putperest kralının başka bir rivayete göre ise Pirin (Perre) Antik Kenti'nin putperest olan kralının yedi oğlu vardır. Bu yedi kardeşler Müslüman olmuş ve kral olan babalarına da İslamiyet’i tebliğ etmişler. Bu duruma önce çok kızan ve hiddetlenen, sonra yumuşak bir dille oğullarına bu sevdadan vazgeçmelerini söyleyen kral, uzun çabalar sonucu vazgeçmeyeceklerini anlayınca yedi oğlunu bir akşam yemeğine davet edip, yiyecek ve içeceklerine zehir katarak şehit olmalarına sebep olmuştur. Bu genç kardeşlerin naaşları baba kralın emri ile şehir dışında bir dere kenarına atılmıştır. Ancak sağ iken yardım ettikleri bazı insanlar gizlice gidip cesetleri atıldığı bu yere defin etmişlerdir. Kaynaklara göre Adıyaman’ın ismi Yedi Kardeşler'den gelmektedir. Yan yana gömülen bu kardeşlere "Yedi Yaman Kardeşler" ve "Yedi Yaman" denmiş, Yedi Yaman zaman içerisinde Adıyaman olarak değişmiştir.

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