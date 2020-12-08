Karayolları ekiplerinden kışa hazırlık çalışması

Karayolları 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı 87. Şube Şefliği tarafından AdıyamanÇelikhan Karayolunda kışa hazırlık çalışması yapıldı.

Karayolları 87. Şube Şefliği tarafından Adıyaman Çelikhan Karayolunun 10. Kilometresinde kış aylarında meydana gelen heyelan ve yola düşen kaya parçalarının önüne geçile bilmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Karayolunun üst kesimlerinde bulunan alanlarda yağışlarda yerinden kopup yola düşebilecek kaya parçaları ve toprak yığınları iş makineleriyle alındı. Kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden alınan kaya parçaları ve topraklar kamyonlara yüklenerek taşındı. Karayolunu kullanan sürücülerin daha güvenilir bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmalar yürüten karayolları ekiplerinin çalışmalara aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı. Çalışmalardan oldukça memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, karayolları ekiplerine teşekkür etti.

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