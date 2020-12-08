Sporcu Fabrikası inşaatında sona gelindi

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Kabcami Mahallesinde inşaatı süren Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda (Sporcu Fabrikası) sona gelindi.

Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu binasının Şubat 2021 yılı içinde tamamlanarak tamamen faaliyete geçeceği öğrenildi.

4 Ağustos 2020 tarihinde ek ikmal inşaat ihalesi 9 milyon TL proje bedeliyle ihale edilen bina gençlerin spor sevgisine katkı sağlayacak. Adıyaman halkının ve gençlere modern bir bina ile hizmet verecek olan Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda 4 katlı olup, 5 adet çok amaçlı spor salonu, 2 adet seminer salonu, 4 adet çok amaçlı derslikler, idari ofisler, baybayan soyunma odaları, antrenör odaları, doktor ve revir odası bulunuyor.

Birkaç ay içerisinde tamamlanması planlanan modern binanın gençlere en iyi şekilde hizmet vereceğini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Gençlerin her türlü spor aktivitesini profesyonel manada icra edebilmeleri için gerekli olan altyapı sağlanacaktır. İçerisinde pek çok spor dalının rahatlıkla icra edileceği spor kompleksi gençlerimize şimdiden hayırlı olsun. Devam eden yatırımlarımız da tamamlandığında Adıyaman ilçeleri ile birlikte adeta bölgemizin spor adına yıldızı parlayan şehri olmaya devam edecektir. Bizler her zaman kentimize hizmet ederek çıtayı yükseltmeye ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Adıyaman'da 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesine imkan sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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