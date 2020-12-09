Şüpheli şahıs 2 tabancayla yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahsın yapılan üst aramasında 2 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde bir şahsın durumundan şüphelenen jandarma ekipleri şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalara jandarma ekiplerince el konulurken şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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