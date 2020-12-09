Kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Adıyaman’da, kamyonetin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi Koşu Parkı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Eren G’ye, 02 BJ 787 plakalı Hyundai marka kamyonet çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Eren G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eren G’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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