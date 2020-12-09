Gezici EBA destek noktası araçları öğrencilerle buluşuyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gezici EBA destek noktası araçları, kırsal kesimlerde internete erişemeyen öğrencilerle buluşturuluyor.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje kapsamında Kahta ilçesine bağlı köylerde Eğitim Bilişim Ağına(EBA) ulaşımda sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmak amacıyla 7 adet gezici EBA destek noktası aracı hazırlandı.

Öğretmenler, kurulan bilgisayar ve yüksek hızlı internet bağlantısı ile EBA’ya erişemeyen öğrencilere yardımcı olurken internete erişemeyen öğrencilerin kendi bilgisayar, tablet ve telefonları ile de EBA’ya ulaşabilmelerine de imkan sağlanıyor.

Gezici EBA destek noktaları kurulan Çaltılı ve Gölgeli köylerini ziyaret eden Kahta Kaymakamı Abdil Koç ve ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, çalışmaları yerinde inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Gerçekleşen ziyarette öğrencilere bol bol kitap okunması tavsiyelerinde bulunan Kaymakam Abdil Koç, “ilçemizde öğrencilerimizin eğitim alabilmeleri için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yoğun bir çaba içerisindeyiz. Eğitimin ilçemizdeki her çocuğa ulaşabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimizin uzaktan eğitimlerini tamamlamaları için Adıyaman Valiliğimiz tarafından hazırlanan gezici EBA destek noktası araçlarımız köy köy çocuklarımızla buluşuyor. Öğrencilerimiz, bu noktalarda canlı derslerini takip edebiliyor, EBA’da bulunan ders videolarını izleyebiliyor” dedi.

Daha sonra konuşan ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Okullarımızda EBA destek noktaları kurduk. Öğrencilerimiz dilerse bu noktalardan derslerini takip edebilirler. Adıyaman Valiliğimizin desteğiyle kırsal kesimlerde de internete erişimi olmayan öğrencilerimiz için 7 adet gezici EBA destek noktası aracı hazırladık. İçerisinde üçer adet bilgisayar ve hızlı internet bulunan araçlarımız bilişim teknolojileri öğretmenlerimiz gözetiminde çalışmalarına başladı. Yüz yüze eğitim başlayana kadar gezici EBA destek noktası araçlarının çalışmalarını sürdürmeleri planlanıyor” diye konuştu.

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