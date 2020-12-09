Mimar Sinan Mahallesinin altyapı çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mimar Sinan Mahallesinin altyapı çalışmaları devam ediyor

İHA

Mimar Sinan Mahallesinin altyapı çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, kış aylarında etkili olan yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan mahallelerden birisi olan Mimar Sinan Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Aşırı yağışlardan dolayı problem yaşanan 1. Çevreyolunun Mimar Sinan Mahallesi kısmındaki çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, 600’lük yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gezici EBA destek noktası araçları öğrencilerle buluşuyor
YEREL HABERLER Gezici EBA destek noktası araçları öğrencilerle ...
Lise caddesi Malatya yoluna bağlanıyor
YEREL HABERLER Lise caddesi Malatya yoluna bağlanıyor
Başkan Binzet'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Binzet'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Başkan Acar’dan Kur’an kursu açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Acar’dan Kur’an kursu açıklaması
Kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı
Çiftçilere budama teknikleri öğretildi
YEREL HABERLER Çiftçilere budama teknikleri öğretildi
Vali Çuhadar Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı
Motosikleti çalmak isteyen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Motosikleti çalmak isteyen şüpheli yakalandı
Şüpheli şahıs 2 tabancayla yakalandı
YEREL HABERLER Şüpheli şahıs 2 tabancayla yakalandı
Annesi kaybeden yavru köpeklere süt anne
YEREL HABERLER Annesi kaybeden yavru köpeklere süt anne
Sporcu Fabrikası inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Sporcu Fabrikası inşaatında sona gelindi
Karayolları ekiplerinden kışa hazırlık çalışması
YEREL HABERLER Karayolları ekiplerinden kışa hazırlık çalışması
Adıyaman’ın ismini aldığı Türbe yenilendi
YEREL HABERLER Adıyaman’ın ismini aldığı Türbe yenilendi
Üniversite adaylarına kitap dağıtıldı
YEREL HABERLER Üniversite adaylarına kitap dağıtıldı
Oyratlı köyünün karantinası bitti
YEREL HABERLER Oyratlı köyünün karantinası bitti
Eroin ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eroin ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
Besni’de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Besni’de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın baygın bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın baygın ...
Samsatlı çiftçilere 20 bin adet nar fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsatlı çiftçilere 20 bin adet nar fidesi dağıtıldı
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Başkan Kılınç, Sedat’ı evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Sedat’ı evinde ziyaret etti
Başkan Kılınç, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti
Güne Bakış Gazetesi 17 yaşında
YEREL HABERLER Güne Bakış Gazetesi 17 yaşında
Sağlık Müdürü Öz: “Temaslı bildirimi çok önemli”
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Öz: “Temaslı bildirimi çok önemli”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X