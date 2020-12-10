İlaçlama ekipleri haşereyle mücadeleye devam ediyor

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Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif noktalarında haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Haşereyle mücadelenin ergin çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceklerini dile getiren yetkililer, ergin çalışmaları kapsamında şikayet konusu olan bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Vatandaşlar ise gösterilen hassasiyetten dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

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