10 Günde 14 bin 109 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

Korona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber Adıyaman’da son 10 günde 14 bin 109 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı.

Tüm Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber tedbirler alıp denetimler yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 1 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında 14 bin 195 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirirken bin 194 araç ise kontrol edildi.

Denetimlerde 161 kişiye kısıtlamasına uymadığından 9 kişiye ise karantina kurallarını ihlal etmekten haklarında işlem yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda iş yeri kapanış saatine uymayan 6 iş yerine de cezai işlem gerçekleştirdi.

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