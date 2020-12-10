Emniyet personeline başarı belgesi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli şubelerde görev yapan 208 personel, görevlerinde gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı Vali Mahmut Çuhadar tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Korona Virüs salgını dolayısıyla polis evinde düzenlenen ve sembolik olarak 14 personele başarı belgesinin verildiği törene Vali Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve emniyet personeli katıldı.

Törende, Adıyaman il genelinde emniyet ve asayiş olaylarında 2019 yılı ile 2020 yılının mukayesesi yapılarak, rakamlarla kentteki güvenlik ve asayiş olayları ile emniyetin faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı.

Sunum sonrası Vali Mahmut Çuhadar, görevlerinden gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı il emniyet müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan polis memurlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Emniyet mensuplarını tebrik ederek, başarılı çalışmalarının devamını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin asayiş, terör, kaçakçılık, siber suçlar ve daha birçok alanda fedakarca görev yaparak amansız bir mücadele veren emniyet mensuplarımız ve polis teşkilatımız, dünyanın ve ülkemizin de korona virüs tehditti altında olduğu bugünlerde salgınla mücadelede ülke çapında üstlendiği görevlerdeki hassasiyetinin yanında fedakarlıklarıyla da ön plana çıkmaktadır. Huzur ve sükunun teminatı olan emniyet mensuplarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Programda ayrıca, verimliliği artırmak amacıyla il emniyet müdürlüğü tarafından başlatılan ayın polisleri uygulamasında, Aralık ayının başarılı polislerine Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından teşekkür belgeleri verildi.

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