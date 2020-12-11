Başkan İşitmen: “Yeni kısıtlamalarla birlikte esnafın beli daha da büküldü”

Adıyaman’ın Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Pandemi tedbirlerinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarların destek beklediklerini vurguladı.

Pandemi kısıtlamalarının birçok sektörü olumsuz etkilediğinin altını çizen Başkan Hayati İşitmen, özellikle kıraathane, internet kafe/oyun salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, lokantalar ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulması ile birlikte esnafın işlerinin daha da zorlaştığını belirtti.

Pandemi nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararları sonucunda esnafın olumsuz etkilendiklerini aktaran Hayati İşitmen; “Covid19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart ayından itibaren esnaflarımızın bir çoğu mücbir sebep kapsamında işyerlerini kapatmıştı. Haziran ayında ise Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla normalleşme sürecine girilerek esnaflarımız kısa bir süre dükkanlarını açtı ve günü kurtaracak şekilde para kazanmaya çalıştı. Ancak Covid19 salgınının ülkemizde artış göstermesiyle ve kısıtlamalar dolayısıyla işyerlerinin birçoğu kapandı veya saat kısıtlaması geldi. Gerek tamamen kapanan, gerekse saat kısıtlamalarıyla yarı kapasitede kapanan esnaflarımız Mart ayından bu yana bir türlü para kazanamadı.

Esnafımız tam işlerini yoluna koyacakken yeni kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçiriyor. Salgının yayılmaması amacıyla tüm tedbirlere riayet eden esnafımız bu süreçte destek bekliyor. Pandemiden olumsuz etkilenen esnafımızın acilen mücbir sebep kapsamına alınmasını ve nakit desteği sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Kısıtlama döneminde birçok esnafın sorumluluklarını yerine getiremediği gibi evine ekmekte götüremediğine değinen İşitmen, “Dolayısıyla borçlarını, elektrik, SGK borcunu, kirasını, elemanının maaşını ödeyemez duruma gelmiştir. Tam da burada devlet, hibe desteği, kredi desteği ve yanında çalıştırdıkları elemanları için nakit desteği vermeli. Bu dönemde temel ihtiyaç olan elektrik, su, doğal gaz gibi giderlerden muaf tutulmalı. Ayrıca, kiracı olan esnafa da kira desteği, SSK ve BAĞKUR desteği verilmeli. Pandemi süresinde esnafın kamuya olan borçları yapılandırmaları yeniden görüşülerek en az 6 ay ertelemeli ve sıfır faizle daha önce can suyu diye adlandırılan kredilerin ödemesi de aynı şekilde faizsiz bir şekilde pandemi bitene kadar ertelenmeli. Genelge ile pandemi tedbirleri kapsamında ve sokağa çıkma yasakları gereği iş yerlerini kapatan esnafımıza gelen tüm icralar yine en azından pandemi süreci bitene kadar durdurulmalı. Kazancı olmayan esnafımızın bir de icra geldiğinde ayakta durma şansı kalmıyor. Bu icralar esnafımızın kara listeye düşmesine neden oluyor. Kredi almakta zorlanan esnafımız yeniden kara listeye girmesinin mutlaka önüne geçilmeli.

Ayrıca kamudaki kiracı esnafımızın kiralarının alınmaması yeniden gündeme gelmeli ve mülk sahipleri kiracı esnafımıza kolaylık sağlamalı. Esnafımız para kazanamadığı takdirde nereden para bulup kirasını ve borcunu ödeyecek. Artık esnafımız bu işin içinden çıkamıyor. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için acilen yeni destek paketlerinin hazırlanması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Bakanlarımızdan esnafımıza destek olmalarını talep ediyoruz. Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak devletimizden gelecek müjdeli haberleri bekliyoruz. Esnafımız ayakta kalsın istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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