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Gölbaşı Belediyesi İnönü Caddesine yağmur suyu borusu döşedi

İHA

Gölbaşı Belediyesi İnönü Caddesine yağmur suyu borusu döşedi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi İnönü Caddesine yağmur suyu tahliye borusu döşedi.
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde alt yapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına devam ediyor . Bu kapsamda olarak Fatih ve Cumhuriyet Mahallesinde her yağmur sonrası su taşkınlarından kaynaklı evlerini su basan vatandaşların mağduriyetini giderildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, Gazi Caddesinin bir bölümüne geniş yağmur suyu ve drenaj boruları döşendi. Aynı şekilde İnönü Caddesine döşenen yağmur suyu tahliye borusu ile vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye devam ediyor.

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