Adıyaman'da kaçak kazıya 4 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek, ilçeye bağlı Narlı köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan 2 altın arama el dedektörü, 1 kürek ve 1 kazmaya da el koyuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-12-11 12:18:49



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