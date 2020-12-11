Adıyaman'da camilerde yağmur duası edildi

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, yaşanan kuraklık nedeniyle tüm camilerde Cuma namazının ardından, yağmur duası edildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da Cuma namazı sonrasında ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duası okundu. Yenipınar Camisi'nde, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan namaz sonrasında yağmur duası edildi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-12-11 13:56:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.