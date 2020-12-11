Adıyaman'da 56 saatlik kısıtlama başladı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile Türkiye genelinde uygulanan 56 saat sürecek olan ve 11 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Adıyaman'da da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirirken belediye görevlileri de temizlik çalışması başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-12-11 22:36:54



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