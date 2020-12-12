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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye 2’ncisi olan öğrencilere çeşitli kurumlardan hediye

İHA

Türkiye 2’ncisi olan öğrencilere çeşitli kurumlardan hediye

TÜBİTAK 2204B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 2’incisi olan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu öğrencilerine çeşitli kurum ve kuruluşlar hediye verdi.
Okulun Coğrafya öğretmeni Mehmet Özçelik danışmanlığında 7/ C sınıfı öğrencileri Ahmet Özçelik ve Mustafa Güneş tarafından hazırlanan "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Doğru Gübreleme" adlı proje Türkiye 2’incisi oldu.
2204B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final yarışmalarına 54 ilden 130 farklı okuldan 180 proje ile toplam 281 proje sahibi öğrenci katıldı. Yarışlarda 10 proje birincilik, 20 proje ikincilik, 30 proje ise üçüncülük aldı.
Türkiye finallerinde Türkiye ikinciliği derecesini elde eden Adıyaman Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu öğrencileri bu güne kadar lise ve ortaokul seviyesinde Adıyaman’ın kazandığı en yüksek derecenin sahibi oldu.
Derece yapan öğrenciler Okul Müdürü Gaffari İzci, idareci ve öğretmenler ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’ü ziyaret etti. Ahmet Alagöz, derece yapan öğrdencilere robotik kodlama takımı hediye ederken, öğretmenlere ise çeşitli hediyeler verdi.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise kendisini ziyaret eden öğrencilere bisiklet hediye etti. Öğrencilere okul ise tablet hediye etti.
Okul Müdürü Gaffari İzci, “Öğrencilerimiz bu başarıları ile geleceğin bilim insanları olma yolunda önemli bir adım atmışlardır. Proje İmam Hatip ortaokulu olarak öğrencilerimizin daha bir çok başarıya imza atacaklarına inancımız tamdır. Ahlaki misyonun yanında bilime sunduğu katkılardan dolayı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin bu başarılarından dolayı son derece gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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