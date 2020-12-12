Ekipler, avcıların tuzaklarını bozuyor

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Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri avcıların tuzaklarını bozuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrol çalışmaları kapsamında tuzak kurarak özellikle keklik avlayan avcıların tuzaklarını bozuyor.

Ekipler, keklikleri yakalamak için taşlardan tuzak kuran kurakcılların evsunları yıkılıyor. Kaçak avlanmaya geçit vermeyen ekipler tuzakların yanında silahla avlanan avcıları da geçit vermiyor. Yakalanan kaçak avcılara cezai işlem uygulanıyor.

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